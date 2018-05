La senatrice Toffanin attacca la Rai e critica la scelta di affidare a Carlotto la conduzione di Real Criminal Minds

La sen. Toffanin stigmatizza la decisione della Rai (emittente di Stato) di designare lo scrittore Massimo Carlotto come conduttore di Real Criminal Minds, una trasmissione che presenta crimini di veri serial killer.

La senatrice Toffanin critica la Rai

Abbiamo così raggiunto telefonicamente la senatrice Toffanin e le abbiamo chiesto di spiegarci: "Carlotto è stato condannato in via definitiva a 18 anni di carcere per aver massacrato a coltellate una ragazza padovana, Margherita Magello, nel 1976. Dopo aver scontato solo 6 anni della pena, nel 1993 è stato graziato dall’allora Presidente Oscar Luigi Scalfaro per motivi di salute. Mi chiedo come il servizio pubblico possa affidare un programma televisivo a un assassino che assurgerebbe paradossalmente a modello per la comunità, in quanto proprio lui, nel suo ruolo, dovrà illustrare gli effetti dei crimini sulla società, sulla cultura e sui parenti delle vittime. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia Magello, comprendendo che il dolore per la tragica morte della figlia non solo si rinnova ma viene anche nuovamente calpestato dopo la grazia di Scalfaro a Carlotto. Proprio in questi tempi in cui la piaga del femminicidio si ripropone quasi ogni giorno". La senatrice si augura che la televisione di Stato riconsideri questa decisione e nel frattempo si è attivata con un’interrogazione parlamentare "perché tali episodi non devono verificarsi".