Sgombero nel quartiere Palestro, Coalizione Civica: "Fatto doloroso"

"Lo sgombero in quartiere Palestro è un fatto doloroso". Inizia così il post Facebook con cui Coalizione Civica per Padova (lista del vicesindaco Arturo Lorenzoni) commenta quanto avvenuto giovedì 6 giugno nel quartiere Palestro, con lo sgombero di una casa Ater occupata da una famiglia congolese.

Il post

Questo il testo integrale del post Facebook di Coalizione Civica: "Lo sgombero in quartiere Palestro è un fatto doloroso. Le sue dinamiche, e la situazione contingente, con tutte le sue complessità e le sue delicatezze, sono ancora da appurare. Un fatto certo, però, è che molte delle case di proprietà di Ater vengono tenute sfitte senza una motivazione apparente. E che gli sfratti non risolvono i problemi ma li acuiscono, spesso interrompendo esperienze importanti ed inclusive molto significative, come quelle nel quartiere Palestro. Tentare di dare risposte semplici a fenomeni complessi, come hanno fatto politici nazionali che nulla conoscono della situazione, può essere utile ad aizzare opposte tifoserie, ma non dà alcun contributo per risolvere i problemi".