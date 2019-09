Sgombero Casa Berta, in tanti per chiederne la riapertura

Ini 300 persone, secondo gli organizzatori, si trovate in Via Callegari, fuori dai cancelli di Berta, lo spazio occupato sfomberato dalla Questura per mandato di Ater. «Chiusura - spiegano i manifestanti - che ha determinato un deciso passo indietro per la città e per il quartiere Arcella ed in particolare nell’area tra San Carlo e San Gregorio.Abbiamo portato per le vie dell'Arcella lo spirito che anima Berta raccontando, cantando, iniziando a costruire un nuovo inizio là dove volevano mettere la parola fine: ci sono mattoni che soffocano e mattoni costruiscono. Con le sole risorse di decine di mani e teste, in quattro mesi abbiamo costruito centinaia di attività che hanno trovato riscontro e riconoscimento nel quartiere iniziando a ricucire un tessuto sociale frammentato con la necessaria pazienza che necessitano le trasformazioni sociali. Abbiamo imparato in questi mesi che se ci si organizza, insieme, ogni difficoltà può essere superata: così avverrà anche difronte a questo sgombero. Giovani e anziani in piazza insieme, tante persone per strada, alle finestre che ascoltano, che applaudono, persone che avevano frequantato Berta trovandoci una casa, che lo avrebbero fatto in questi giorni,persone che ancora non avevano avuto modo di farlo».