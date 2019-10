Sgombero stabile ex Vescovi, Giordani: «Riportata la legalità in una zona delicata della città»

Il sindaco Sergio Giordani ha prontamente commentato l'operazione allo stabile ex Vescovi, sgomberato nella mattinata di domenica 6 ottobre dopo l'occupazione del colettivo del Gramigna.

Sergio Giordani

Queste le dichiarazioni del sindaco di Padova: «Davanti a un giusto provvedimento dell’autorità giudiziaria che immagino disponesse tutte le azioni utili a ripristinare le regole e il legittimo possesso di una proprietà privata non posso che ringraziare i magistrati e le forze dell’ordine che hanno agito anche col supporto della polizia locale. In un lavoro congiunto coordinato dal questore hanno riportato stamane la legalità. Era una zona delicata della città, servivano professionalità e cautele che ci sono state al massimo. Padova è una città dove ai diritti corrispondono doveri e soprattutto dove è necessaria l’osservanza delle leggi, quell’azione arbitraria di occupazione non era per me accettabile».