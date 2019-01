Simone Borile scivola a La Zanzara per un post a favore della pena di morte: «Era solo una provocazione»

La Zanzara punge Simone Borile. La si potrebbe liquidare così se non fosse che l’argomento per il quale è stato ospite in trasmissione, è tremendamente serio. E’ stato chiamato dalla popolare trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24 per via di un suo post su Fb. Ha fatto notizia in quanto ex consigliere comunale del comune di Padova eletto nelle file del Movimento 5 Stelle e anche perché è un criminologo.

Pena di morte

Nel suo post, ripreso da alcuni quotidiani, auspica «l’impiccagione in pubblica piazza» per l’uomo che ha ucciso il bambino di sette anni nel salernitano. Perfino a La Zanzara, che non è certo una trasmissione che lesina l’andare sopra le righe, il post di Simone Borile è stato criticato. L’ex consigliere, in diretta, ha cercato di correggere il tiro parlando di “provocazione”, atteggiamento che ha fatto andare su tutte le furie il conduttore, che lo ha incalzato diverse volte: «Cosa vuol dire provocazione? Qui stai parlando di pena di morte, oppure no? Cappio al collo e pubblica esposizione in piazza, questo vogliono dire», ha sottolineato sensibilmente stizzito Cruciani. Simone Borile ha cercato di parare il colpo, ma messo all’angolo, il punto, anzi la puntura finale, l'ha presa da David Parenzo: «Si può anche ammettere di avere detto, o scritto, una cretinata, una volta tanto», ha detto rivolgendosi a Borile, visibilmente in difficoltà.

Diritti umani

Secondo i dati di Amnesty International, sono gli 58 stati che continuano ad applicare la pena di morte nei loro ordinamenti. Negli USA alcuni stati applicano ancora la pena capitale collegata a 42 reati tra cui alto tradimento, spionaggio, gravi atti di terrorismo e omicidio di agenti federali. Gli altri Paesi in cui è in vigore la pena di morte sono: Cina, Arabia Saudita, Pakistan, molte zone del Medio-Oriente e alcuni stati dell’Africa come la Guinea.