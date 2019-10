Simulazione ricerca uomo scomparso: l'esercitazione

Esercitazione distrettuale ad Agna con simulazione ricerca di persona scomparsa che ha coinvolto il Distretto di Protezione Civile del conselvano di cui e' presidente Gianluca Piva, Sindaco di Agna. Presenti i gruppi di Agna, Arre, Anguillara Veneta, Conselve, Terrassa Padovana e Tribano, la Croce Rossa di Due Carrare, le unità cinofile "Gli Angeli" di Cavarzere, la RDN unità mobile droni, e con la collaborazione dei militari della Stazione Carabinieri di Agna e della Forestale.

Esercitazione

Lo scenario e' stato la ricerca di un disperso in aperta campagna tra Agna e Borgoforte con l'impego delle unità cinofile e dei droni. "Mi congratulo per questa riuscitissima esercitazione - commenta il Sindaco di Agna e Presidente di distretto Piva Gianluca - e ringrazio tutte le associazioni, i gruppi e le Forze dell'Ordine presenti oggi. Per avere un efficiente sistema di protezione civile sono essenziali la formazione e l'addestramento dei Volontari"