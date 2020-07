Sindacati soddisfatti: rinnovato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del settore Metalmeccanico - Artigiano

In data 7 Luglio 2020, tra Fim, Fiom, Uilm del Veneto e le Associazioni Regionali di CNA, Confartigianato, Casartigiani è stato rinnovato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del settore Metalmeccanico Artigiano, Installazione Impianti e Autoriparazioni.

Lavoratori

Gli incontri svolti e le discussioni fatte hanno consentito di giungere ad un importante accordo. Confermati e rafforzati gli osservatori paritetici per il monitoraggio dell’orario di lavoro e della formazione professionale. Consolidate le quote retributive regionali fisse e variabili definite dalla contrattazione negli ultimi 25 anni. «Consolidata e trasformata nella paga mensile la quota variabile - spiegano dalla Fiom - vigente la quale inciderà su tutti gli istituti contrattuali. Un riconoscimento agli oltre 66.000 lavoratori artigiani metalmeccanici veneti un premio per la loro professionalità».