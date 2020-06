Sindacato degli Studenti: «Regione intervenga, si rischia il crollo delle immatricolazioni»

Studentesse e studenti hanno inscenato un flash-mob, organizzato dal Sindacato degli Studenti dell'Università di Padova, di fronte alla mensa San Francesco, per denunciare il crollo delle immatricolazioni previsto per il prossimo anno accademico.

ESU

A seguito del presidio, il direttore dell'ESU Padova ha accettato di incontrare gli studenti martedì prossimo, allo scopo di promuovere l'apertura di un tavolo regionale sul diritto allo studio con l'Assessora Donazzan.

Regione

«Il grande investimento del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova va nella giusta direzione, ma non copre adeguatamente i bisogni di una categoria che ha subito una grave compressione dei redditi. È il momento che anche la Regione faccia la propria parte - dichiara Fabiola Palumbo del Sindacato degli Studenti dell'Università di Padova - Per evitare il crollo delle immatricolazioni e nuove rinunce agli studi, sono necessari investimenti in diritto allo studio e servizi».