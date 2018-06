Il sindaco di Agna, Piva: "Salvini mantenga le promesse e chiuda le hub di Cona e Bagnoli"

“Nuova ondata di sbarchi lungo le nostre coste, con duemila arrivi negli ultimi giorni con provenienza dalla Libia e dalla Tunisia dove sembra essersi spostato l'asse delle partenze.” Esordisce così, tra l’amaro ed il contrariato, Gianluca Piva Sindaco di Agna e responsabile provinciale per l’immigrazione di Fratelli d’Italia, comune stretto dal 2015 tra i centri di accoglienza di Conetta e San Siro.

San Siro e Conetta

“Con il bel tempo, il mar Mediterraneo calmo e lo stallo di questi mesi nella formazione del nuovo Governo, queste potrebbero essere le conseguenze sul fronte dei flussi immigratori. Il mio timore è che possano riprendere gli sbarchi – continua Piva - e che Conetta e San Siro vengano riempiti nuovamente e questo non deve succedere. Più si perde tempo per il nuovo Esecutivo e più alto è il rischio che saltino gli accordi Libici e che riprenda la calata in Italia. Nel 2018 al momento i migranti sbarcati in Italia sono poco più di 12.000 come riporta il sito del Ministero dell’Interno, ma le prossime settimane ritengo siano cruciali. Bisogna a tutti i costi agire a monte in Africa per far arrivare in Italia ed Europa solo chi ne ha realmente il diritto e non tenere le porte spalancate per tutti! Mi rivolgo e chiedo al neo Ministro dell'Interno Matteo Salvini la chiusura di San Siro e Conetta che ad oggi ospitano ancora in totale circa 800 profughi, e se fino ad oggi abbiamo avuto tante promesse da marinaio dai governi precedenti, ora è tempo di dire basta!!! Io – conclude battagliero Piva – lotterò fino all’ultimo secondo del mio mandato per difendere il nostro territorio”