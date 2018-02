Sindaco e assessori incontrano residenti e proprietari stabili di piazzale Gasparotto

In un post su FB l'assessore Marta Nalin mostra come con il Sindaco Sergio Giordani e gli assessori Chiara Gallani, Antonio Bressa e Andrea Micalizzi hanno incontrato "i proprietari, i lavoratori e chi opera con coraggio e determinazione in piazzetta Gasparotto. È stato un confronto schietto e sincero, in cui sono emerse le criticità del luogo e le tante risorse che sono state messe in campo per affrontarle. Noi come amministrazione mettiamo la nostra disponibilità per sostenere tutte queste attività dei cittadini e delle cittadine e per fare del nostro meglio nel comune obiettivo di rigenerazione delle zona e della città tutta", ha scritto l'assessore nel suo post.

Le parole del sindaco

In un comunicato invece, il Sindaco Giordani ha manifestato "l’assoluta vicinanza a residenti e proprietari per i problemi che devono quotidianamente affrontare e ha ringraziato tutte le realtà coinvolte nel Progetto Lab+ per quanto stanno già facendo in Piazza Gasparotto. E’ evidente che una soluzione al degrado e all’abbandono dell’area passa attraverso un insieme di interventi che toccano vari ambiti. Le realtà di Lab+ hanno presentato un articolato documento con diverse proposte pratiche, che vanno da una maggiore illuminazione ad interventi fisici di miglioramento degli spazi comuni dell’area. C’è poi la questione dello spaccio, non facile da risolvere, e quella della presenza di persone non legate al mondo della droga ma più a quello della marginalità sociale che passano le loro nottate sotto i porticati della piazzetta. Problemi che richiedono da una parte interventi di tipo repressivo, dall’altra un approccio diverso legato al sociale, la cui soluzione migliorerebbe ma non risolverebbe del tutto la rivitalizzazione dell’area. Solo riaprendo i negozi e gli spazi della piazza con attività commerciali, sociali e ricreative è possibile dare nuova vita a Piazza Gasparotto. Le proposte avanzate vanno in questo senso e comprendono la realizzazione anche di eventi serali, di piccolo festival estivo permanente, la possibilità di svolgere attività di ristorazione e intrattenimento all’aperto".

Aprire gli spazi chiusi

All'amministrazione è stato chiesto da parte dei cittadini presenti all'incontro "di agevolare l’insediamento di nuove attività nei locali vuoti che si affacciano sulla piazza". Richieste accolte con favore da Sindaco e Assessori che hanno spiegato alcuni possibili iniziative, sul modello di quanto già avviato per Piazza De Gasperi, ma anche i limiti che norme e leggi mettono a interventi diretti dell’amministrazione in spazi privati.

Un nuovo appuntamento

L’incontro si è concluso con la decisione di ritrovarsi tra un paio di mesi, il tempo necessario per vedere quali azioni sono fattibili in concreto in tempi brevi e in sinergia tra privati e amministrazione.