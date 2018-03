Sindaco e prefetto: "I richiedenti asilo potranno essere impegnati in lavori socialmente utili"

In prefettura, per l'annuncio dell'avvio in fase sperimentale di un progetto che coinvolge richiedenti asilo ospiti nel padovano.

Il prefetto Renato Franceschelli

E' il prefetto Renato Franceschelli, ad aprire la conferenza stampa e illustrare l'iniziativa : "Abbiamo voluto dare la formalizzazione della firma di questo protocollo firmato dal sindaco e dalla prefettura con 16 cooperative che gestiscono l’assistenza diffusa. Il protocollo, mira all'impiego in lavori socialmente utili, di questi ragazzi e ragazze, su base volontaria, a favore della collettività. Ha anche lo scopo di avviare una formazione lavorativa, oltre che rendere la loro vita stessa, più accettabile. Non è una novità assoluta, lo replichiamo a Padova ma esiste già in altri comuni della nostra provincia".

Il sindaco Sergio Giordani

Il sindaco Giordani crede molto in questo progetto e non fa che sottolinearlo : "Ho voluto fortemente questa iniziativa. Non è la soluzione dei problemi ma è importante far capire ai cittadini che queste persone possono essere delle risorse. Allo stesso tempo per loro è l’opportunità di sentirsi utili, di impare delle mansioni e anche di parlare la nostra lingua. Sono dodici ore settimanali per tre mesi. Non è sfruttamento, sia ben chiaro. Io credo che anche questo sia un passaggio che va nella direzione dell’integrazione". Come li avete organizzati? "Li abbiamo divisi per squadre, sono lavori di manutenzione del verde pubblico, delle scuole, gestione impianti sprotivi e altre attività di questo tipo".

41 persone impiegate

In questa prima fase sperimentale, saranno 41 le persone impiegate: trentasette uomini e quattro donne.