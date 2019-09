Il sindaco Giordani: «Capita che i giornali mi mettano in bocca cose mai dette: figuriamoci se proibisco l'uso dei social network»

Non è piaciuta al sindaco Sergio Giordani la semplificazione di alcuni giornali che hanno riportato un ordine da lui mai impartito. Il sindaco, secondo uno dei quotidiani cittadini, avrebbe dato ai componenti di Giunta e maggioranza l'ordine di non utilizzare i social network. Lo incontriamo in Prato della Valle, è con l'assessora Marta Nalin che fa visita ai tanti volontari accorsi per la festa a loro dedicata che gli chiediamo se è vero quel che si è letto.

Social

«Figuriamoci - ha spiegato il sindaco Giordani - se posso mai aver detto di non usare i social network. Ho solo detto che discuteere sui social, quando ci sono mille modi per chiarirsi e confrontarsi, non è la scelta più giusta da fare, soprattutto quando si lavora in squadra. Il resto sono conclusioni dei giornalisti e voglia di creare confusione quando invece non ce n'è».