Il sindaco Giordani premia le Associazioni Nazionali di Carabinieri e Polizia di Stato

Il Sindaco di Padova, Sergio Giordani e il Comandante della Polizia Locale, Lorenzo Fontolan, hanno premiato giovedì 21 febbraio in sala Paladin a Palazzo Moroni le Associazioni Nazionali Carabinieri e Polizia di Stato.

Consegnata una targa in segno di riconoscenza ai rappresentanti delle due associazioni in quiescenza, per il servizio di supporto visivo alla Polizia Locale, svolto dai volontari appartenenti alle due associazioni durante i pomeriggi del sabato e della domenica del mese di dicembre e fino 6 gennaio, lungo le aree pedonali del centro storico. Le stesse associazioni hanno ricambiato consegnando due targhe a sindaco e comandante della Polizia Locale.