Il sindaco Sergio Giordani ha visitato il Complesso Socio Sanitario ai Colli

Il sindaco Sergio Giordani, accompagnato dal direttore generale dell’ULSS6 Domenico Scibetta, ha visitato, nel pomeriggio di lunedì 19 novembre, il Complesso Socio Sanitario ai Colli. Questo il suo commento al termine della visita: «La sanità padovana è certamente una eccellenza e ne ho avuto ulteriore conferma ieri visitando con il direttore Generale dell’Ulss6 Euganea Domenico Scibetta il Complesso Socio Sanitario ai Colli a Brusegana. Una vera “cittadella sanitaria” che offre importantissime prestazioni ambulatoriali specialistiche a tutta la città. Alcuni numeri che il direttore Scibetta mi ha sottolineato, danno bene l’importanza di questa struttura sanitaria: oltre 1000 accessi al giorno, 400mila prestazioni erogate all’anno dai circa 700 dipendenti che operano nel Complesso. E, cosa molto importante previsti per per quest’anno ben 12 milioni di investimenti in tecnologia e strutture per mantenere sempre al top le prestazioni offerte. Il Complesso Socio Sanitario ai Colli offre tra l’altro alcuni servizi che sono considerati un fiore all’occhiello della sanità padovana, come la diagnosi prenatale, la riabilitazione cardiologica e l’ambulatorio di medicina dello sport. Una visita che mi ha confermato quanto questa struttura sia utile ai cittadini che qui trovano prestazioni d’eccellenza, ma anche alle strutture ospedaliere della città che vengono decongestionate da una serie di funzioni che qui trovano risposte positive in termini di strutture e servizi«.