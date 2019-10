Sinigaglia (PD): «Iov di Padova, situazione critica per ambulatori e parcheggi. Assistiamo a un silenzioso smantellamento»

Claudio Sinigaglia, consigliere del Partito Democratico e vicepresidente della Quinta commissione, commentando l’ampliamento del presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto, ratificato con la cessione dalla Ulss 2 di nuovi terreni per costruire i bunker di Radioterapia. «La Regione scommette tutto sullo Iov di Castelfranco, mentre un altro pezzo della sanità padovana viene di fatto smantellato, abbandonandolo a se stesso. Senza un’inversione di rotta, che al momento non si intravede, il destino dell’Istituto oncologico veneto nell’ex Ospedale Busonera appare segnato».

Servizi

«Siamo ovviamente favorevoli - prosegue Sinigaglia - a un ampliamento dei servizi, ma deve essere reale e non a ‘somma zero’. Qua si toglie da una parte, la solita, per aggiungere altrove. Allo Iov di Padova siamo di fronte a una situazione più che critica; gli ambulatori hanno urgente bisogno di una ristrutturazione, nelle sale interne non riescono neanche a passare le carrozzine per disabili, mentre da anni attendiamo l’ampliamento dei parcheggi. Invece è tutto fermo. Proseguendo di questo passo, l’epilogo per la struttura di via Gattamelata è scontato. Siamo stanchi di passerelle elettorali a cui poi non seguono fatti concreti; i cittadini padovani hanno diritto ad avere servizi sanitari pari a quelli delle altre province».