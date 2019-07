Sinigaglia (PD): «Niente Alta Velocità Brescia-Padova? Toninelli si dimetta. Quest’opera è indispensabile per lo sviluppo del Veneto»

Il consigliere regionale Claudio Sinigaglia non risparmia critiche al ministro Toninelli sulla questione alta velocità. «Niente Alta Velocità Brescia-Padova? Toninelli si dimetta, è responsabile di aver arrestato un’opera indispensabile per il Veneto».

Richiesta

La richiesta è del consigliere del Partito Democratico Claudio Sinigaglia dopo aver ascoltato le dichiarazioni del professore Marco Ponti, presidente della Commissione costi-benefici Tav. «Ha detto chiaramente che non si farà. Un no ‘grande come una casa’, perché i costi sarebbero ‘molto superiori’ ai benefici’. Non vorremmo che, dopo aver alzato bandiera bianca sulla Torino-Lione, diventasse la Brescia-Padova il fortino da difendere ‘senza se e senza ma’ da parte dei Cinque Stelle, facendo pagare ai veneti il conto dello stop». Poi rincara la dose: «Questo tira e molla è semplicemente indecente, lo stesso Toninelli a inizio luglio aveva affermato che l’opera sarebbe andata avanti perché sarebbe costato troppo fermarla. Ora l’ennesimo ripensamento. Ma perché non chiedono ai pendolari i veri costi della loro confusionaria cialtroneria? La linea Verona-Vicenza-Padova è satura e i regionali devono ogni giorno mettersi in coda ai Frecciarossa o Frecciabianca; l’Alta velocità e il quadruplicamento dei binari sono una necessità irrimandabile. Se il Governo non è in grado di agire, vada a casa».