Sinigaglia (PD): «Padova capitale europea del volontariato, orgoglio per tutto il Veneto: la Regione garantisca il meritato sostegno»

«La Regione sostenga concretamente Padova Capitale europea del volontariato, sia coerente con quanto approvato in Consiglio». A chiederlo è Claudio Sinigaglia, rappresentante del Partito Democratico a Palazzo Ferro Fini ricordando il via libera all’unanimità, nel novembre 2018, a due mozioni praticamente identiche (una che aveva come primo firmatario lo stesso Sinigaglia, l’altra il collega Ruzzante) in cui si sollecitava il supporto della Giunta alla candidatura della città del Santo a Capitale europea del volontariato 2020.

7 febbraio

Il 7 febbraio si terrà l’evento di apertura, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. «Ora che la prima battaglia è stata vinta, occorre andare avanti con identica determinazione. Questo traguardo è un onore per tutto il Veneto e merita un appoggio concreto e continuo da parte delle istituzioni, non solo dal punto di vista economico: è una vetrina internazionale che non può essere sprecata. Nei giorni scorsi il presidente del Csv ha lamentato una certa freddezza da parte della Regione e viene naturale domandarsi perché. Dovremmo tutti essere orgogliosi di valorizzare il volto bello del Veneto, quello della solidarietà e dell’accoglienza a 360 gradi. E se lo merita una provincia che vanta oltre 6.300 associazioni con 280mila persone coinvolte».