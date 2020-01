«La Regione taglia i fondi al Parco Colli Euganei»: l'attacco di Sinigaglia (Partito Democratico)

«Una bella sforbiciata ai fondi per il Parco Colli a causa della documentazione incompleta: di chi è la colpa? Quei soldi servono per i lavori di risanamento del Monte Cero: chi possono ringraziare i residenti costretti a convivere con decine di antenne radiotelevisive abusive? L’unica certezza è che il finanziamento deve essere recuperato»: è quanto chiede il consigliere del Partito Democratico Claudio Sinigaglia, annunciando anche un’interrogazione sul caso dei 100mila euro che verranno a mancare nelle casse dell’Ente Parco, risorse necessarie per mettere fine al caos di impianti sulla vetta del Cero.

Fondi

Prosegue Sinigaglia: «È una situazione incredibile, perché il Parco Colli, che ha fornito la documentazione incompleta impedendo così di ottenere l’ultima parte del finanziamento, era commissariato. La gestione era quindi affidata a un fedelissimo di Zaia che l’ha messo a guidare il Parco e i cui risultati disastrosi in tre anni sono sotto gli occhi di tutti. Seppur indiretta, c’è quindi anche una responsabilità da parte della Regione. L’errore, la svista o come vogliamo chiamarlo, non può essere fatto pagare al territorio: si trovi in tempi rapidi il modo di ripristinare i fondi che spettano al Parco per i lavori di risanamento della sommità del monte Cero».