Soddisfazione dell'assessora all'Ambiente per gli incentivi annunciati dalla Regione

La Regione Veneto ha annunciato con un comunicato stampa degli incentivi per la rottamazione.

Regione

«Siamo contenti che la Regione abbia deciso di investire in maniera mirata e specifica per combattere l’inquinamento, e quindi per la salute dei veneti». L’assessora all’Ambiente del Comune di Padova, Chiara Gallani, saluta con soddisfazione il comunicato dell’assessore regionale che annuncia incentivi per la rottamazione di veicoli commerciali fino all’euro 3.

Gallani

«Ringraziamo la Regione per aver annunciato in tempi rapidi questo intervento e per aver ascoltato una delle richieste che avevamo fatto, assieme anche ad altri comuni capoluogo, nei giorni scorsi - continua l’assessora all’Ambiente di Padova - Aspettavamo proprio un’azione del genere in tempi certi ed è arrivata in risposta al confronto che si è creato. L'ascolto e la collaborazione tra enti locali è la chiave di volta e va riconosciuto il passo della Regione e dell'Assessore all'interno di un confronto anche aspro, ma utile e schietto. Adesso attendiamo di conoscere l’entità dello stanziamento, che siamo sicuri sarà adeguato, e le altre iniziative a supporto di mobilitá sostenibile e per il miglioramento degli impianti termici, che di certo arriveranno per tutelare la salute di tutti».