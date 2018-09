“Uffici di staff” a Solesino, il PD: "Esattamente cosa faranno si chiedono i cittadini?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il seguente comunicato il Partito Democratico di Solesino intende sollevare l’attenzione sulla modifica effettuata dall'Amministrazione comunale di Solesino del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi al fine di istituire i cosiddetti “Uffici di Staff” alle dirette dipendenze di Sindaco e Assessori, coadiuvando così l’Amministrazione stessa.

"Quest’ultima intende assegnare a questi "nuovi uffici" tre collaboratori assunti mediante contratto di diritto privato, con incarico da conferire a personale in quiescenza che svolgerebbe il proprio servizio a titolo gratuito. 'Una Giunta di incapaci che chiede aiuto a terzi. Dopo appena tre mesi l'Amministrazione Bentani-Dargenio è già in difficoltà e chiede aiuto esterno. Tale scelta, infatti, equivale ad ammettere l'inesperienza del gruppo di amministratori scelti dallo stesso Sindaco e votati dai cittadini. Nonostante ciò Bentani ha già annunciato il prossimo aumento di stipendio per i suoi assessori, come dichiarato alla stampa ai primi di agosto. Il contratto di assunzione dei nuovi collaboratori del Sindaco non comporterà oneri retributivi, sostiene l’Amministrazione, a parte le spese di assicurazione, ovviamente. Ed eventuali rimborsi spese? Nulla è specificato nella delibera. Secondo il provvedimento adottato dal Comune, tale incarico di supporto non dovrà avere ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o consulenza. Quindi esattamente cosa faranno si chiedono i cittadini? Affidare a terzi mansioni non ben specificate di sostegno al Sindaco è comunque espressione della propria incapacità e di mancanza di fiducia nell'operato di dirigenti e dipendenti del Comune. Ci auguriamo inoltre che questa operazione non nasconda uno strumento per circondare il Sindaco di persone di “estrema fiducia”, che di fatto andrebbero a sostituirsi agli amministratori scelti dai cittadini. Osservando le persone di cui il Sindaco si è circondato negli ultimi tempi non è difficile immaginare di chi si può trattare."

Circolo Partito Democratico Solesino mail: pdsolesino@gmail.com