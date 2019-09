«Legittimo criticare, mai insultare o sputare»: la solidarietà del Pd al consigliere Boron

«Piena solidarietà al collega Fabrizio Boron: le critiche, anche aspre, fanno parte del "gioco", le offese e gli sputi invece devono assolutamente restare fuori. Quanto accaduto è sconcertante». Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico esprime così la vicinanza al consigliere regionale leghista, bersaglio di insulti e sputi davanti a un gazebo a Padova.

Solidarietà

Prosegue Fracasso: «La violenza, verbale e non, deve restare fuori dal confronto politico, gesti simili vanno condannati senza se e senza ma. La libertà di espressione e di pensiero non ha niente a che vedere con l’aggressione di chi la pensa in maniera diversa».