A Padova? Piacciono sia Giordani che Zaia: il sondaggio YouTrend sulla città del Santo

Non si vive male a Padova. Almeno per i padovani, tra i quali (in base a un sondaggio commissionato da YouTrend nella terza settimana di luglio) meno di uno su dieci ritiene che la qualità della vita in città sia bassa se non molto bassa.

Sondaggio

Stando al sondaggio (disponibile a questo link) l’amministrazione è apprezzata, così come i progetti - come il doppio Polo della Salute o la nuova linea del metrobus - che sta portando avanti e, superate le avversità del Coronavirus, si guarda con ottimismo al futuro. Un quadro lusinghiero per il sindaco Sergio Giordani, che infatti gode di una popolarità molto alta presso i cittadini padovani. Una popolarità in parte sicuramente figlia del superamento della pandemia: nei momenti di crisi le comunità si stringono attorno ai propri leader, per poi premiarli una volta che la crisi è superata con successo. E questo è un risultato che i padovani riconoscono, oltre che a Giordani, anche all’altro attore istituzionale protagonista in Veneto della crisi, ovvero il Governatore Luca Zaia, il quale non a caso gode di un apprezzamento tale da renderlo il favorito anche in città contro il vicesindaco Arturo Lorenzoni nella sfida delle elezioni regionali del prossimo settembre. Ed è così che Giordani riscuote una popolarità estremamente trasversale, in cui l’unico vero elemento di contrapposizione è l’orientamento politico: essere elettori di centrodestra o del Movimento 5 Stelle è l’unica caratteristica che determina una popolarità di Giordani significativamente più bassa rispetto alla media. Per quanto le comunali del 2022 siano ancora lontane, si può dire che oggi Giordani sarebbe il favorito per una rielezione, e le opposizioni dovranno lavorare per trovare un candidato valido da opporgli.

YouTrend

YouTrend cura i sondaggi e le proiezioni per SkyTg 24, la rubrica di analisi dell’attività dei leader politici sui social network “Politica e Social” per RaiNews 24 e produce in collaborazione con Agi la Supermedia settimanale dei sondaggi nazionali per Omnibus su La7.