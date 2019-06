La Soprintendenza e la guerra ai plateatici: il parere degli esercenti

Girando tra gli esercenti quella che si percepisce è incertezza. Non si sa ancora quali sono i locali che dovranno modificare, la lista non è stata ancora comunicata. Tra le piazze e via Roma, il tenore delle rispose non cambia. Togliere tavoli, levare strutture, vuol dire dal loro punto di vista perdere lavoro e mettere a rischio anche i propri dipendenti.

In Prato della Valle la situazione è la medesima. Così ci siamo recati alla pizzeria per chiedere al titolare del ristorante Zairo, Franco Filimbeni, in Prato della Valle Padova. «Si fa di tutto per complicarci il lavoro. Aggiungiamo problemi a quelli che ci sono già». Poi ci mostra un documento: «E' dal 1980 che ho l'autorizzazione per la copertura esterna» e alla fine, con tono sarcastico, chiosa: «Sai cosa faccio, tolgo tutto, dimezzo il personale e lavoro dentro, ecco cosa farò».