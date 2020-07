La Soprintendenza da il via libera per i plateatici in Prato della Valle

E’ arrivato il via libera dalla soprintendenza, anche in Prato della Valle per favorire la ripresa per bar e ristoranti sarà possibile l’installazione di nuovi plateatici.

Nove

In Prato della Valle vanno quindi ad aggiungersene nove in più rispetto a quelli preesistenti. Spiega l’assessore Antonio Bressa: «Concedere l’allargamento del plateatico è un’operazione dal valore economico e sociale altissimo, perché può contribuire a salvare il fatturato di molti bar e ristoranti messi in difficoltà dall’emergenza sanitaria e dalla chiusura forzata di questi mesi».