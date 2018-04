Caso deleghe ai due leghisti in provincia: Soranzo minimizza, Bitonci ironizza

A "sapori di primavera", la festa del gusto organizzata sul Liston arrivata alla sua quindicesima edizione, c'erano davvero tutti. Autorità civili e militari, la presidente del senato Casellati e tanti sindaci e amministratori.

Soranzo minimizza

Tra questi anche il presidente della provincia Soranzo, che accerchiato dai cronisti che gli chiedevano delle deleghe appena assegnate ai due leghisti Bano e Fecchio, ha fatto di tutto per minimizzare: "Sono già al lavoro e in poche ore hanno già dato un impulso nel settore dove sono impegnati. Non c'è niente di strano, non capisco certi ragionamenti che non fanno parte del mio modo di pensare. Noi del centro destra siamo abituati a far parlare i fatti"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il sarcasmo di Bitonci sul presidente della provincia

Neppure un'ora e Bitonci, nella parte finale della sua conferenza stampa che aveva come due temi cardine ospedale e nuovo Despar a Padova est, sollecitato dai cronisti ha ripetuto quanto aveva già detto Miatello e da noi riportato. Solo poi, ha lanciato diverse frecciate a Soranzo: "Appoggiare Soranzo non può essere derubricato a una questione di carattere amministrativo. Quando si prendono i voti per fare opposizione, se si fa poi una scelta diversa senza passare dalla segreteria politica, questo non può essere derubricato in una maniera così semplicistica. Noi siamo un partito solido, non un partito liquido. Quelle dei due consiglieri sono quindi scelte personali non autorizzate".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il riposizionamento e gli occhi azzurri

Prima di concludere Bitonci non risparmia qualche battuta sarcastica al presidente della provincia: "Soranzo è un ragazzo furbo, si è fatto appoggiare dal Pd fino adesso e ora sta tentando un riposizionamento. Come si fa poi a votare uno che è stato sostenuto dal Pd e poi a sei mesi dalle regionali si ravvede? Cerchiamo di smettere di prendere in giro la gente e raccontare frottole. Allora si può dire tutto, anche che sono biondo e ho gli occhi azzurri. Ma la politica non è prendere in giro la gente".