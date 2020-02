Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia in visita a Padova

Mercoledì 12 febbraio, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia sarà in visita istituzionale in Veneto. In mattinata, il Sottosegretario incontrerà il Prefetto Franceschelli nella sede dell’Ufficio territoriale del Governo. Nel pomeriggio, sempre a Padova, parteciperà alla intitolazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alla memoria dell’ing. Francesco Manzella, poi sarà al Teatro Verdi ad una cerimonia dedicata all’occasione, alla presenza delle Autorità Civili e Militari regionali e provinciali.