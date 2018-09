Problema sicurezza, Giordani e Bressa in coro: “Servono sistemi di sicurezza innovativi”

Telecamere, ma non solo: il sindaco Sergio Giordani e l’assessore alle attività produttive Antonio Bressa hanno incontrato le associazioni di categoria sul problema-sicurezza per le attività commerciali in città, convenendo che servono anche altre iniziative oltre alla già prevsta installazione di nuovi 'occhi elettronici'.

“Padova vuole dimostrare di sapersi difendere”

Questo il pensiero congiunto di sindaco e assessore: “Abbiamo consolidato un’alleanza per la sicurezza delle attività commerciali della città e per renderci tutti utili nel sostenere l’importante lavoro di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nella prevenzione dei fenomeni criminali. L’obiettivo comune è quello di rendere il più possibile inaccessibili le vetrine di bar e negozi ai malintenzionati, per questo abbiamo condiviso con le associazioni di categoria l’opportunità di sostenere l’implementazione in città di sistemi di sicurezza innovativi che possano affiancarsi alle telecamere del Comune e al presidio notturno del territorio. Non dobbiamo infatti solo fronteggiare un fenomeno che ciclicamente si ripropone da anni a Padova, ma rendere strutturalmente e a lungo termine più sicura l’incolumità delle attività commerciali, dissuadendo chiunque dal compiere azioni criminali in una città che vuole dimostrare di sapersi difendere. Il tavolo con le Associazioni di categoria si riaggiornerà presto, una volta esaminate tutte le soluzioni tecniche anti-intrusione e di deterrenza che sono al vaglio. Uniti possiamo fare molto per raggiungere il nostro obiettivo. Contestualmente vogliamo continuare a tenere viva ed animata la città e il suo centro storico sviluppando sempre più iniziative, anch’esse concordate con le Associazioni di categoria, nell’idea che la presenza stessa delle persone alla sera possa allontanare fenomeni criminali”.