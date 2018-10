Anche Giordani alla conferenza stampa in questura: «Lavorare uniti per il bene della città»

C’è anche il sindaco Sergio Giordani, in questura, ad assistere alla conferenza stampa in cui il Fassari annuncia l’arresto di un uomo, di origini straniere e con precedenti penali, che sarebbe l’autore delle spaccate ai negozi. Non si sa ancora esattamente quale sia il numero di esercizi abbia effettivamente colpito, le indagini proseguono.

«Mi sono auto invitato», dice sorridendo al questore quando questo lo saluta. Certo, è anomalo che un sindaco si presenti insieme alla stampa per ascoltare i dettagli di una operazione. Il primo cittadino, va detto, ha saputo dell’arresto proprio dai giornalisti che frequentano Palazzo Moroni e che gli hanno dato la notizia. Forse anche per questo ha deciso di essere presente, per avere i particolari dell'operazione.