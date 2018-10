Spaccate notturne, Fratelli d'Italia snocciola i dati: "135 furti con scasso da inizio anno"

"20 spaccate tra bar e negozi in agosto e settembre e 135 dall’inizio dell’anno": i dati riguardano Padova, e a fornirli è Fratelli d'Italia.

L'accusa

Per la precisione Claudio Gori, del direttivo del partito, che prende spunto da questi numeri per andare all'attacco: "I commercianti di Padova non possono essere alla mercé di delinquenti, spaccate e rapine. 20 spaccate tra bar e negozi in agosto e settembre e 135 dall’inizio dell’anno non sono una percezione e l’Amministrazione comunale promette solo palliativi. Il sindaco Giordani garantisce verbalmente denaro per la videosorveglianza pubblica invece di destinare sufficienti fondi ai commercianti per dispositivi antirapina o di prevenzione. Deve essere attivato maggiormente il reparto di Polizia Locale per il controllo notturno del territorio a sostegno e in collaborazione con le Forze dell’Ordine. La presenza sul territorio è molto più efficace della tecnologia di utilità post-reato ed a breve termine. La Ztl è sempre più isolata per orari discutibili di accesso, l’Arcella non è il paradiso promesso e il pensiero sembra sempre volto al tram su rotaia o ad iniziative galleggianti".

La proposta

Gori, infine, lancia una proposta: "Poche e dubbie soluzioni ad oggi sono sbandierate da Giordani e alcune sono recepite da esponenti di minoranza o centrodestra. Invito il sindaco a riunire trasversalmente tutte le forze politiche padovane, anche non rappresentante in Consiglio Comunale, le associazioni di categoria e le Forze dell’Ordine attorno ad un tavolo allargato, bandendo la retorica".