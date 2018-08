Spaccate in centro, la denuncia di Elena Cappellini: "Molte telecamere sono fuori uso, bisogna intervenire"

La lunga striscia di "spaccate" notturne nel centro storico è senza dubbio tra gli argomenti del giorno, al pari del virus West Nile. E si susseguono i pareri e le critiche.

La denuncia

Ora è la volta di Elena Cappellini, consigliere comunale del gruppo Libero Arbitrio, la quale dichiara: "In riferimento all’ennesima spaccata in centro storico e a quanto è avvenuto la scorsa notte al Pedrocchi faccio presente che avevo fatto richiesta di accesso agli atti per la dislocazione delle telecamere sul territorio del Comune di Padova in data 02/11/2017 ricevendo sollecita risposta in data 06/11/2017 dalla quale si evince che molte telecamere non sono funzionanti. Chiedo pertanto se da novembre ad oggi si è provveduto alla dovuta manutenzione delle stesse in quanto se fosse stata attiva quella nelle vicinanze del Pedrocchi probabilmente si sarebbero inviduati i soggetti coinvolti nel furto. Dalla lista ricevuta a novembre si evidenzia pure che molte delle telecamere presenti a Palazzo Moroni sono fuori uso. Al contempo ribadisco le mie innumerevoli interrogazioni in sede di Consiglio Comunale in materia di sicurezza integrata e cultura alla legalità sempre sottovalutate. Ritengo inoltre che oltre alla responsabilitá dell’Amministrazione Comunale, però, si debba sollecitare anche l’intervento a livello nazionale di chi ha il ruolo per inasprire le leggi, i regolamenti delle Forze dell’Ordine e di conseguenza espellere coloro i quali commettono i reati. Dal locale al nazionale e viceversa è ora di passare ai fatti e abbandonare gli slogan!"