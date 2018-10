Spaccate notturne, nuova offensiva di Zan: "Servono più uomini, più mezzi e più risorse"

"Padova ha bisogno di risposte immediate, è dovere del governo agire concretamente": Alessandro Zan, deputato padovano del Partito Democratico, ha presentato una nuova interpellanza urgente al Ministro dell’Interno Matteo Salvini sulle 33 spaccate contro gli esercizi commerciali avvenute a Padova,

L'interpellanza

Il tutto con un obiettivo ben preciso: chiedere la riclassificazione della Questura. Afferma Zan: “Ho presentato l’interpellanza urgente al Ministro dell’Interno Salvini sulle 33 spaccate avvenute nel cuore di Padova contro gli esercizi commerciali. Con l’interpellanza, sottoscritta dai colleghi del Partito Democratico, ho chiesto un impegno preciso e concreto per Padova, non chiacchiere, slogan o dirette Facebook: il che significa più risorse economiche, più uomini e più mezzi da destinare alla città. Un progetto peraltro già avviato dal precedente governo, che aveva deciso di innalzare il livello della questura, da fascia B a fascia A, che consentirebbe una gestione della sicurezza a Padova paragonabile a quella delle più grandi città italiane: la nostra città, baricentro del nordest, sta assumendo sempre più caratteristiche e dinamiche da grande città, non più da media. Mi auguro che Salvini voglia confermare questa evoluzione della questura e che specifichi chiaramente modi e tempistiche. Inoltre, ho chiesto che il governo si confronti con il Comune e con l’Amministrazione per creare un piano concreto di controllo del territorio urbano, anche attraverso l’implementazione della videosorveglianza, che non può essere a carico esclusivo dei comuni. Vediamo - conclude polemicamente Zan - se Salvini metterà la testa sotto la sabbia o se si assumerà le responsabilità del ruolo che ricopre: garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Padova ha bisogno di risposte immediate, è dovere del governo agire concretamente.”