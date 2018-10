Giordani: "Ancora spaccate, ma in questa vicenda c'è qualcosa che non torna. La città è sotto attacco, è intollerabile!"

Sono parole perentorie quelle che usa Giordani in merito alle ennesime spaccate di giovedì notte: "La città è sotto attacco. Ma c’è qualcosa che non torna in questa vicenda, dove a essere colpiti sono i rappresentanti delle associzioni dei commercianti e i locali storici della città. Deve essere qualcuno che conosce davvero bene la città. Che riesce a muoversi senza farsi vedere, anche dalle telecamere". Poi fa due conti ed esclama: "Siamo alla trentaseiesima spaccata, non è normale. E non stiamo parlando di balordi, qui c’è qualcosa di diverso, col prefetto e il questore ci siamo sentiti anche oggi perché non lasciamo nulla di intentato, perchè questa è una situazione intollerabile”.

