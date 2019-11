Bandiera vietata all'Euganeo, Bitonci: «Lamorgese chiarisca, insulto gravissimo»

La vicenda della bandiera con il leone di San Marco che non ha accesso alla partita del Padova ha provocato reazioni nella politica. Bitonci ha addirittura anticipato che ci sarà una interrogazione parlamentare: «Davanti alla bandiera della Regione Veneto - lo dichiara il deputato della Lega Massimo Bitonci - bisognerebbe solo portare rispetto. Vietarne addirittura l'ingresso in un luogo pubblico è un insulto gravissimo alla storia dell'istituzione e del popolo che essa rappresenta. Ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno affinché faccia subito chiarezza su quanto avvenuto allo stadio Euganeo domenica scorsa. Quei tifosi ai quali è stato negato l'accesso erano semplicemente muniti di una bandiera della propria Regione, non di manganelli o coltelli».