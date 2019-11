«Tempi biblici per la Strada Padana Inferiore e Superiore»: l'attacco di Arianna Lazzarini

«Quanto tempo dovremo ancora aspettare prima che il governo emani il decreto per finanziare la Sr 10 - Strada Padana Inferiore e Superiore? La Regione Veneto ha già fatto la sua parte, in accordo con Anas. A Roma il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato favorevole ed è stato inviato dal Mit alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È tutto pronto. Manca solo la firma. Basta con questi tempi biblici. Il Governo ci dica che intenzioni ha»: a dichiararlo è Arianna Lazzarini, deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo, che alza la voce su un tema a lei caro.

Sr 10

Tanto da aggiungere: «Ho presentato in proposito un'interrogazione per sapere dal Presidente Conte e dal Ministro De Micheli quali ostacoli impediscano la firma del Dpcm e se ci sia la volontà o meno di rispettare la riclassificazone degli elenchi delle strade già predisposta dal precedente esecutivo. Come la Sr 10 - Strada Padana Inferiore, che interessa numerosi comuni della Provincia di Padova: Montagnana, Urbana, Megliadino San Fidenzio, Santa Margherita d’Adige, Ponso, Ospedaletto Euganeo, Carceri, Este e Monselice. Rappresentanti e responsabili degli enti locali e territoriali, soprattutto i sindaci, sono preoccupati per le complicazioni economiche che potrebbero derivare da ulteriori rallentamenti nell'esecuzione dei lavori e per le inevitabili conseguenze per tutti i cittadini interessati. Parliamo di tratti stradali con grandi flussi di traffico, già programmati per importanti interventi di ammodernamento e che rivestono una funzione rilevante di collegamento di livello regionale e nazionale. Se il governo giallofucsia vuol fare marcia indietro lo dica chiaramente e se ne assuma la responsabilità».