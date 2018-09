Gli studenti e la carta costituzionale: la mostra nella biblioteca di Cadoneghe

Si chiama “Adotta un articolo della costituzione” ed è una mostra dei lavori prodotti dai bambini e dai ragazzi dell’istituto comprensivo di Cadoneghe nel passato anno scolastico.

Carta costituzionale

Al centro dei loro lavori la Carta Costituzionale Italiana che i ragazzi hanno approfondito assieme alle loro insegnanti nel corso dell’anno scolastico. La mostra è ospitata presso la sala Italo Calvino, adiacente alla Biblioteca Comunale fino al 29 settembre prossimo. In esposizione ci sono disegni, cartelloni, poesie, filastrocche, canzoni, commenti, riflessioni e approfondimenti, role-play, filmati... e tutto ciò che la fantasia e la voglia di partecipare hanno suggerito ai vari gruppi, classi o scuole come “opere collettive”.

Costituzione

A firmare le opere sono stati i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni che si sono avvicinati alla Carta Costituzionale in maniera originale e secondo la loro sensibilità. “Abbiamo voluto premiare i nostri studenti – spiega il sindaco di Cadoneghe Michele Schiavo – dando loro questa vetrina perché riteniamo sia importante riflettere sul senso e la nascita della nostra costituzione anche per spiegare il presente e per conoscere le regole della nostra società. Loro lo hanno fatto così e noi vogliamo mostrare le loro fatiche alla cittadinanza tutta coinvolgendola in questa rilettura della carta Costituzionale”

Mostra

La mostra è aperta a tutti in orario di apertura della Biblioteca mentre le classi dell’istituto comprensivo potranno visitarla anche in orario scolastico , a seconda delle esigenze organizzative, durante le due settimane di apertura della mostra.