La "suggestione" di Bressa e Bonavina: «Un Prater a Padova, modello Vienna»

L'assessore Antonio Bressa e il collega Diego Bonavina lanciano qualcosa che appare più di una suggestione: l'idea è di trovare un'area adibita al benessere e al divertimento dove ospitare diversi tipi di manifestazioni, dal Luna Park ai concerti allo sport.

L'area non è chiaramente stata ancora individuata visto che siamo ancora in una fase di proposta, ma è chiaro che se due assessori si sono esposti in questo modo qualcosa in pentola deve bollire già. Che serva un'area attrezzata per attività come il Luna Park del Santo che evidentemente non potrà restare per sempre in Prato della Valle o un luogo per concerti, spettacoli e benessere, è lecito pensarlo.