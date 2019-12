Nuova linea Sir3: il Tar del Veneto respinge il ricorso del consorzio Mantegna

Respinto il ricorso al Tar del Veneto del Consorzio Mantegna relativo al bando per la progettazione della nuova linea Tramviaria SIr3, il tragitto di poco più di cinque km che andrà a collegare la stazione al quartiere di Voltabarozzo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il Consorzio Mantegna che ha realizzato la linea Guizza - Pontevigodarzere rivendicava un accordo siglato con il Comune nel 2001 che le assicurava l'appalto in caso di realizzazione di nuove linee. «Noi a diciotto anni di distanza - spiega Lorenzoni - abbiamo scelto invece di agire usando il criterio del bando». Gara che è stata vinta da ItalFerr, la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Da qui il ricorso del Consorzio. ItalFerr è incaricata di guidare il pool di progettisti, costituito da Erregi, SDA Progetti e Pini Swiss, durante la fase di progettazione definitiva e di coordinamento per la sicurezza del nuovo sistema urbano “SIR 3” di Padova. Per la progettazione definitiva ha ricevuto un finanziamento dal ministero di 56milioni di euro e ha poi firmato in questi giorni il contratto per l'incarico con Aps Holding per un valore di 680mila euro.