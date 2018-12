Sforbiciata sulle tariffe dei servizi scolastici in Borgo Veneto: si abbassano i costi

Riceviamo e pubblichiamo

Con delibera di giunta comunale n. 60 del 20/12/2018 l'amministrazione comunale di Borgo Veneto ha approvato le nuove tariffe comunali per i servizi scolastici (buoni pasto mensa, retta scuola infanzia pubblica, trasporto scolastico comunale), riducendo e allineando al ribasso le precedenti tariffe degli ex comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige. Un'operazione che lascia nelle tasche delle famiglie di Borgo Veneto circa 40mila euro all’anno che saranno finanziati con una parte del contributo straordinario per le fusioni che sarà erogato dallo Stato nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Afferma il sindaco Michele Sigolotto: «Questa operazione è un segnale importante che questa amministrazione ha voluto dare di sostegno alle famiglie, in un'ottica generale di diminuzione dell'imposizione fiscale comunale che stiamo programmando per le prossime settimane e i prossimi mesi» continua Sigolotto «per fare un esempio pratico, una famiglia con un figlio frequentante la scuola primaria di Santa Margherita d'Adige, prima spendeva 4 euro a buono mensa (il più alto delle tre ex municipalità) mentre dal 1 gennaio 2019 ne spenderà 3, con una proiezione annua di un risparmio di circa 160 euro». Conclude il sindaco: «Borgo Veneto vuole essere un paese attrattivo per le famiglie, dove chi sceglie di abitare in questo territorio possa usufruire di servizi di qualità ad un costo accessibile, questo è il frutto della scelta lungimirante della fusione e del lavoro dell'amministrazione comunale».