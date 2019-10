Tempo per la coppia dei neo-genitori? A Montegrotto un venerdì al mese il nido accoglie i bambini anche alla sera 

Il Comune di Montegrotto Terme e la Cooperativa Progetto Now hanno deciso di avviare un innovativo progetto di apertura serale del nido. Un venerdì al mese, con un calendario già stabilito, i neo-genitori potranno accompagnare i bambini al nido “La casa dei folletti” per poter disporre di un piccolo ma prezioso spazio di tempo da dedicare alla coppia e da impiegare come meglio credono.

Coppie di genitori

«Si tratta - spiega l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - di una scelta che vuole andare incontro ai genitori, coppie o no, per aiutarli a riscoprire una sfera affettiva o semplicemente ritagliarsi uno spazio in cui dimenticare le ansie e le cure che sono correlate allo status di neo-genitori». Lo conferma anche il sindaco: «Un aiuto - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - ai genitori in un epoca in cui non sempre puoi avere a disposizione un contesto parentale che ti possa aiutare e dove, purtroppo, il lavoro assume ritmi sempre più incalzanti; ma un aiuto anche a chi, economicamente, non può permettersi queste pause, considerato che l’iniziativa non avrà costi aggiuntivi per le famiglie».

Servizio

Il servizio, completamente gratuito, sarà attivo dalle 19.30 alle 23. È rivolto ai soli bambini iscritti al nido, che abbiano almeno 12 mesi. Secondo le intenzioni, i bambini verranno riconsegnati ai genitori già addormentati nei loro pigiamini, avvolti in una coperta, pronti per rientrare nel loro lettino.