Torna il 6 marzo “M’Illumino di meno 2020”: Informambiente, c’è tempo fino a venerdì 14 per la raccolta adesioni

«Quest'anno, il 6 marzo, spegniamo le luci e piantiamo un albero. Un albero fa luce»: è questo l’invito di Caterpillar - la nota trasmissione di Radio2 - e il filo conduttore dell'edizione 2020 di “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Informambiente

Informambiente - settore Ambiente del Comune di Padova - raccoglie fino a venerdì 14 febbraio le segnalazioni di esercizi commerciali, associazioni e altri soggetti attivi in città che intendano realizzare iniziative volte a contrastare il riscaldamento globale: dall’organizzare un'attività che accresca la biodiversità o promuova iniziative di sensibilizzazione ambientale, ad azioni volte a ridurre i consumi, a razionalizzare i trasporti promuovendo l’utilizzo di mezzi collettivi o non inquinanti, ad utilizzare cibi e bevande a basso impatto ambientale.

Per tutte le informazioni necessarie e per ottenere i moduli di adesioni per: scuole, esercizi commerciali, aziende/associazioni: padova21@comune.padova.it