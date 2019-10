Tram: in cassa una parte dei 56 milioni per realizzazione nuova linea, ma la procura apre un'inchiesta

Il giorno in cui si ha la certezza che il 10% della somma dei 56 milioni che il ministero ha destinato al comune di Padova per la realizzazione della nuova linea del tram sono già in cassa, arriva la notizia che la procura di Padova ha aperto un'inchiesta sui vari malfunzionamenti, che comprendono anche il deragliamento avvenuto il 10 giugno scorso.

Tram

Il fascicolo è aperto per lesioni stradali colpose, ci sono stati infatti dei feriti lievi e per attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Non c'è comunque nessun indagato. A far partire l’indagine sono stati alcuni esposti giunti da diversi comitati No Tram della città al pubblico ministero Sergio Dini, il quale ha avviato gli accertamenti: un ingegnere avrà il compito di verificare tutti i report delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite da Busitalia. I carabinieri, nel frattempo, hanno già acquisito tutta la documentazione.

«Il Comune di Padova e in particolare - ricorda il vice sindaco, Arturo Lorenzoni - questa amministrazione ha da subito espresso la volontà di andare fino in fondo sulla cura con cui viene svolta la manutenzione ordinaria e straordinaria del tram e su eventuali responsabilità, soprattutto dopo lo svio del 10 giugno anche se siamo pienamente convinti che l’ente gestore svolga al meglio i suoi compiti. Ricordo anche che su nostro input infatti sono stati conferiti da Aps holding due importanti incarichi di alta vigilanza sulla manutenzione, cosa mai avvenuta prima. Proseguiamo a lavorare sulla progettazione di un mezzo che fa milioni di chilometri nel mondo ed è sottoposto alla vigilanza di un ente del ministero indipendente come USTI».