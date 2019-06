Tram deragliato, indaga la procura. Vertice tra BusiItalia e amministrazione a Palazzo Moroni

Dopo il deragliamento del tram la questione tiene banco soprattutto sul piano politico. Alle polemiche del giorno dopo fanno seguito le prime azioni. Si è svolto infatti nella mattinata di mercoledì 12 giugno un incontro tra amministrazione e azienda. Presenti il sindaco Sergio Giordani, il vice sindaco Arturo Lorenzoni e i vertici di BusItalia, l'amministratore delegato Viola e il presidente Ragona. L'opposizione, di quest'ultimo, ha chiesto le dimissioni.

Fatti

Intanto i carabinieri hanno avuto mandato dalla Procura di raccogliere informazioni riguardo a questo incidente e ai precedenti e nella mattinata di mercoledì hanno raggiunto la sede di Bus Italia per notificare la comunicazione. Sembra infatti che già l'indomani mattina alcuni militari hanno raccolto informazioni all'interno della sede di Bus Italia, che poi mertcoledì 12 ha ricevuto la comunicazione ufficiale dai carabinieri sull'indagine del tram. Non risultano acquisizioni di atti documentali presso gli uffici comunali, come invece ha scritto qualche giornale. Per quanto riguarda poi la questione legata alle immagini dell'incidente, non risultano ci siano telecamere in quel tratto, quindi di fatto non esistono.

Amministrazione

Sindaco e vice si sono espressi con un comunicato congiunto: «Siamo assolutamente convinti che il futuro della città non possa eludere il tema della sostenibilità ambientale e del diritto ad una mobilità efficiente e sicura per tutti. Proprio per questa ragione continueremo nell’attività amministrativa che ci vede impegnati a dotare Padova di sempre nuovi mezzi e tecnologie in questo campo. Siamo certi che la città condivide in larghissima parte questo sforzo e altrettanto saremo fermi nell’agire con buon senso, a partire dai dati tecnici oggettivi e non opinabili come abbiamo sempre fatto e soprattutto nell’esclusivo interesse della nostra comunità». Dopo le rassicurazioni l'ennesima stoccata all'opposizione: «Come ribadito anche ieri più che le sterili polemiche politiche e le strumentalizzazioni, quello che ci interessa sopra ogni cosa è la sicurezza dei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici a Padova nonché l’accertamento rapido e totale dei fattori che hanno ha condotto allo svio di lunedì sera. Queste sono le nostre assolute priorità di amministratori che rispondono alla città. Ecco perché abbiamo chiesto un incontro urgente con BusItalia Veneto. Il confronto coi vertici dell’azienda a partecipazione di maggioranza espressa da Ferrovie dello Stato, è stato costruttivo, ma molto fermo da parte nostra, su puntuali e non derogabili richieste».

Richieste

«Premesso - sottolineano Giordani e Lorenzzoni - che non sono in discussione i corretti e buoni rapporti tra Comune e Azienda Concessionaria chiediamo che sia subito intrapresa un’accurata indagine volta a definire con assoluta rapidità e certezza le cause dell’evento e che la stessa sia sviluppata da esperti esterni all’azienda che opera localmente con anche l’affiancamento di un tecnico individuato autonomamente dal Comune di Padova». Altra richiesta che arriva dall'amministrazione è quella di avere una relazione dettagliata riguardo ai piani di manutenzione effettuati sulla linea SIR1 e sul relativo materiale rotabile negli ultimi anni. Infine invitano con fermezza «a continuare con massima perizia e grande scrupolo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria volte a rendere sempre più affidabile il mezzo e il suo esercizio, mantenendo l’ente comunale costantemente informato delle stesse e assumendo senza remore tutte le iniziative tecniche e operative che via via saranno messe a disposizione dall’evoluzione tecnologica di settore».