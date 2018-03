Lorenzoni a Bitonci: "Spero capisca prima o poi che la nostra scelta sul tram è giusta"

Partiamo subito dalla fine. La domanda sulla querelle che promette ancora tante puntate quante una serie di successo, tra l’ex primo cittadino Massimo Bitonci e la giunta attuale, la coppia Giordani e Lorenzoni. Siamo in Fiera per visitare Green Logistics, ma alla fine si finisce sempre di parlar di politica. Figuriamoci se si intervista il vice sindaco.

Disposti a collaborare, ma...

Il senatore Massimo Bitonci, ha detto che una volta a Roma farà di tutto per aiutare la città, però su certi progetti non ha le vostre stesse idee, anzi ha le sue convinzioni, come ad esempio sul tram. “Mi fa piacere che il senatore Bitonci abbia questo impegno a lavorare per la città. Su questo disponibilissimi a collaborare, dialogare e a costruire insieme. Sul tram in particolare possiamo discuterne.

Le idee di Lorenzoni e quelle di Bitonci

"Mi auguro che prima o poi capisca che le linee di forza del trasporto di questa città hanno bisogno di mezzi di quel tipo, non c’è un’alternativa. E’ ciò su cui stanno lavorando tutte le città europee che vogliono de-carbonizzare il trasporto pubblico urbano”.

Tecnologia come servizio

Oggi, qui in Fiera, si parla di logistica, di riorganizzazione della consegna delle merci anche in ambito urbano. “E’ un segmento completamento nuovo che tocca tutta la filiera sia nel settore dei beni alimentari che in quelli di consumo. Oggi stiamo mostrando come tutta la tecnologia di cui disponiamo può trasformarsi in servizi, nuovi”.