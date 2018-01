Tram, Lorenzoni a Roma per un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nei prossimi giorni una delegazione, guidata dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Arturo Lorenzoni, sarà a Roma per un incontro con i vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla nuova linea del tram. L’obiettivo è quello di chiarire i tempi per l’adempimento degli atti formali il vista dell’ottenimento del finanziamento e di capire i margini di flessibilità sulle scelte tecniche per l’opera.

FINANZIAMENTO

È già al lavoro l’unità di progetto del Comune sul versante della nuova linea del tram Sir 3. Con la certezza del finanziamento di 56 milioni di euro ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il collegamento tra la stazione e Voltabarozzo ora l’amministrazione è impegnata nell’iter tecnico verso la progettazione dell’opera.

SCADENZE E TRASPARENZA

«La scadenza dei novanta giorni per la presentazione del crono programma - spiega il vicesindaco - non ci spaventa. Abbiamo il tempo per le analisi che ci consentiranno di fare scelte ponderate, anche perchè partiamo da una base solida. Negli ultimi mesi non siamo stati fermi, abbiamo lavorato su diversi aspetti. Ora si tratta di compiere un ulteriore passo avanti». Accanto alle analisi e agli approfondimenti tecnici l’intenzione dell’amministrazione è quella di dare spazio anche al confronto con categorie economiche e cittadini: «Nel cammino che ci porterà verso la fase esecutiva - conclude il vicesindaco - non mancheranno i momenti di partecipazione. Vogliamo che l’intero processo sia trasparente. La nuova linea del tram è una grande opportunità per tutta la città e vogliamo che attraverso il dialogo si generino occasioni di crescita per tutti».