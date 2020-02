Tram, nuova linea: ecco il percorso definitivo

Arturo Lorenzoni, il vicesindaco con delega alla Mobilità, insieme con il presidente della Consulta di Quartiere 4 Sud-Est, Dario Da Re, ha nuovamente incontrato abitanti e commercianti di Voltabarozzo, nella Sala Nievo di . Un incontro che ha chiarito in tutti i suoi dettagli il percorso della nuova linea di tram, ovvero quella che partirà dalla Stazione per concludersi appunto a Voltabarozzo. Un percorso di circa undici chilometri tra andata e ritorno e che conterà tredici fermate complessive.



La soluzione migliore per coprire l'ultimo «pezzo» del tracciato, cioè quello compreso tra il nuovo ponte da realizzare sul Bacchiglione e il capolinea previsto in via Piovese, a due passi dalla tangenziale, è infatti stata individuata, in maniera definitiva: in direzione Nord-Sud, il tram in discesa dal nuovo ponte imboccherà via Michiel per poi girare prima a destra su via Nani e dopo a sinistra su via Piovese. Nel senso di marcia opposto Sud-Nord percorrerà via Piovese fino all'incrocio con via Zeno e da lì, facendo una sorta di «chicane» destra-sinistra, prenderà la stessa via Zeno e proseguirà dritto per via Michiel. Il percorso di andata e quello di ritorno, insomma, saranno leggermente diversi. E ci sarà una sola rotaia sia sull'intera via Zeno che in una «fetta» di via Piovese.