Tram: nuovo incontro a Voltabarozzo

«La scelta dell’Amministrazione comunale di coinvolgere i cittadini di Voltabarozzo con modalità partecipative fatte di incontri e con un info point ha dato riscontri estremamente positivi – sottolinea il presidente della Consulta 4B – Il coinvolgimento della Consulta di Quartiere si è rivelata una scelta strategica perché rientra proprio tra i compiti delle Consulte quello di creare legami fra i cittadini, raccogliere i loro pareri, problematiche e talvolta buone soluzioni e trasmettere all'amministrazione stessa quanto emerge “dal basso”. Il metodo basato sull’ascolto è stato particolarmente apprezzato e rappresenta una modalità che caratterizza l’operare dell’amministrazione, in particolare in contesti dove esiste una naturale diffidenza e difficoltà a comprendere il cambiamento che invece è importante per una città come Padova che guarda verso il futuro».

Assemblea

Dopo all’assemblea del 6 febbraio ,che ha visto la partecipazione di oltre 180 persone e che è stata trasmessa anche in diretta sui social network, è stata organizzata per tutta la settimana l’apertura di un punto informativo a Voltabarozzo con l’obiettivo non solo di informare i cittadini su tutte le varianti che sono state pensate dai tecnici sul tracciato proprio del quartiere, ma soprattutto per raccogliere i loro punti di vista, le loro preoccupazioni, i loro suggerimenti. All’info point sono passati oltre un centinaio di cittadini spesso coinvolti a discutere fra loro sulle opportunità e sulle migliorie che si possono portare a Voltabarozzo con l’occasione.