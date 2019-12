Sir 2, prorogato a giugno 2020 il termine per presentare la richiesta di finanziamento

Il Ministero ha confermato la proroga del termine per la richiesta di finanziamento per il SIR2, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2019.

Arturo Lorenzoni

Questo il commento di Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova: «Eravamo pronti a consegnare tutta la documentazione per la fine dell’anno. Questa proroga ci permette di poter fare ulteriori approfondimenti, valutare secondo parametri oggettivi tutte le tecnologie disponibili sul mercato e costruire un cronoprogramma progettuale più efficace e capace di conciliarsi al meglio con il lavori per la realizzazione del SIR3. Se il Ministero dovesse concederci i fondi necessari in pochi anni la nostra città sarà dotata di tre linee tranviarie, capaci di rivoluzionare il trasporto pubblico padovano. Nel frattempo si sta lavorando senza sosta alla progettazione esecutiva del SIR3».