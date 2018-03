Giordani e Lorenzoni sul tram: "Sono tre i progetti allo studio"

"La scelta non deve essere entro il 27 aprile", chiarisce subito Lorenzoni. E' la conferenza stampa di congiunta di sindaco e vice sindaco, con Bus Italia, ma si finisce a parlare del tram. E' inevitabile.

Sono tre i percorsi allo studio

"Crescini, Facciolati e Canestrini - dichiara Lorenzoni - Il progetto pre esistente, la variante Facciolati e valutare pure la soluzione su via Crescini utilizzando il ponte, che era ferroviario in origine. E' stato poi convertito e utlizzato come strada e definitivamente carrabile. Abbiamo chiesto di illustrarci pro e contro anche della soluzione via Crescini. Sono queste le tre soluzioni allo studio".

Il 27 Aprile non si decide il progetto

Entro la data del 27 avremo tutti gli elementi per un'analisi multi criterium per valutare pro e contro di ciascuna di queste opzioni". Interviene Giordani: "Ascoltando i cittadini. Ascoltando i cittadini", ripete due volte Giordani. Anche la scelta del mezzo verrà fatta in seguito ma è vincolata da una imposizione del ministero. "Sono tutte soluzione che vogliamo approfondire. Una volta in mano tutti gli elementi poi si può avviare la fase che comprende anche il confronto con i cittadini. Solo dopo la scelta definitiva", conclude il vice sindaco e assessore alla mobilità, Lorenzoni.

