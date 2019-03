Tram a Voltabarozzo, il Pd sostiene il progetto di Lorenzoni

Nota del Pd cittadino a sostegno del progetto Sir2 e di conseguenza al vice sindaco, Arturo Lorenzoni. C'è stato infatti un incontro, proprio nel circolo del Partito Democratico di Voltabarozzo. E' la parte del tracciato presentato che più ha fatto discutere in questi mesi dove non sono mancate le polemiche ma anche le conferme dal Ministero delle Infrastrutture che la nuova linea si farà.

La nota

«Ieri il vicesindaco Arturo Lorenzoni, ospite del circolo PD di Voltabarozzo, alla presenza del presidente della consulta Dario Da Re, ha confermato che l'iter per la realizzazione della linea del tram stazione-Voltabarozzo è ormai avviato e procede secondo i programmi. Il vicesindaco ha rassicurato il PD locale sulla sostenibilità finanziaria dell'opera, sulle caratteristiche dei veicoli che verranno acquistati e sulla rapidità dei cantieri. A breve partiranno le assemblee di ascolto per valutare eventuali varianti al tracciato originale sul territorio di Voltabarozzo e si avvierà la progettazione esecutiva. Si è convenuto che il tram non è l'unica soluzione al problema del traffico nel quartiere e che sono urgenti delle misure radicali per ridurre fin da subito il traffico veicolare e le emissioni inquinanti, anche da parte degli autobus attualmente circolanti. Il Partito Democratico di Voltabarozzo con l'occasione delle primarie di domenica 3 marzo, avvierà una grande raccolta firme a sostegno dell'opera. Gran parte dei cittadini di Voltabarozzo aspettano infatti da anni una soluzione definitiva ai problemi di mobilità e ai rischi connessi all'inquinamento dell'aria».