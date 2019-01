Trasporto pubblico: 32 corse aggiuntive nella giornata di domenica 20 gennaio, biglietto valido per l’intera giornata

Visto il perdurare dello stato di allerta rosso, confermato dal bollettino Arpav, con le conseguenti limitazioni al traffico applicate tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, anche nei fine settimana l’Amministrazione ha deciso di potenziare il servizio del tram con 32 corse aggiuntive nella giornata di domenica 20 gennaio. Nella stessa giornata inoltre tutti i biglietti del trasporto urbano saranno infatti validi per l’intera giornata invece che per 75 minuti.

Trasporto pubblico

«Favorire il trasporto pubblico è essenziale per dare una risposta al problema dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili – spiega il vicesindaco Arturo Lorenzoni – Stiamo investendo molto per incentivare l’uso di bus e tram per gli spostamenti in città e questa iniziativa va

in questo senso. Si tratta di una risposta reale a un problema contingente, per conciliare le esigenze di mobilità con la necessità di tutelare la salute pubblica. È uno sforzo importante da parte dell’amministrazione, ma riteniamo ne valga la pena».

Ambiente

«Ci muoviamo con impegno e con azioni positive durante questi giorni di allerta inquinamento - sottolinea l'assessora all'Ambiente Chiara Gallani - Il biglietto unico giornaliero e il potenziamento delle corse del tram sono strumenti concreti per aiutare a muoversi con il trasporto pubblico. L'obiettivo primario è sempre quello della salvaguardia della salute pubblica».

BusItalia

«In collaborazione con l’amministrazione lavoriamo per rendere il trasporto pubblico sempre più vicino ai padovani – conclude il presidente di Busitalia Andrea Ragona – Sia attraverso interventi mirati che con operazioni come Night Bus. L’obiettivo è riavvicinare le persone

al trasporto pubblico, anche in un’ottica di lotta allo smog». Il servizo notturno a chiamata Night Bus partirà invece sabato 19 gennaio: sono già oltre duemila le iscrizioni effettuate, con una percentuale molto ampia di studenti.